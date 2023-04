Médica que fez queixa sobre alegadas negligências em Faro ouvida em inquérito interno

O Hospital de Faro, no Algarve © Gerardo Santos / Global Imagens

Diana Carvalho Pereira, a médica interna que denunciou dois médicos do Hospital de Faro por más práticas de negligência, chegou, esta terça-feira, ao Hospital de Portimão para ser ouvida no inquérito interno instaurado pela administração daquele centro hospitalar. Chegou acompanhada pelo advogado Francisco Teixeira da Mota por volta das 10h e prestou breves declarações.

"Espero ser ouvida com clareza, que me percebam bem. Não conheço as pessoas em causa, vou tentar perceber", disse Diana Carvalho Pereira na chegada ao hospital.

Confrontada pela possibilidade de um processo por parte dos cirurgiões em causa, Diana Carvalho Pereira afirmou que também iria processar os profissionais envolvidos.

Esta médica interna será ouvida neste inquérito pelo médico Mahomed Americano, diretor do serviço de cirurgia do Hospital de Portimão.

A médica, que se encontra no primeiro ano do internato, denunciou à Polícia Judiciária alegados erros e casos de negligência no serviço de cirurgia no Hospital de Faro, envolvendo um dos médicos e o diretor do serviço. Segundo Diana Carvalho Pereira, ocorreram entre janeiro e março 11 casos de alegada má prática médica.

De acordo com a denúncia, que a médica publicou nas redes sociais, desses 11 doentes, três morreram, dois estão internados nos cuidados intermédios e os restantes têm uma lesão corporal associada a erro médico. O Ministério Público já abriu uma averiguação.