Medicamentos para a diabetes. Palavras do ministro tranquilizam mas "questão não fica resolvida"

O ministro da Saúde assegurou esta segunda-feira que o problema de abastecimento de um medicamento para tratar a diabetes não coloca em causa o tratamento dos doentes, dado que existem no mercado "alternativas praticamente iguais". Palavras que tranquilizam os pacientes, diz o presidente da Associação Protetora dos Diabéticos, que alerta, no entanto, que mesmo as soluções alternativas começam a ter problemas no abastecimento.

"Também os medicamentos similares avisaram já que se aproximarão da rutura e que também já há dificuldade de abastecimento", afirma à TSF, assinalando que a prescrição fora da indicação da diabetes também está acontecer nestes fármacos. "É um problema mais global", acrescenta.

Na manhã desta segunda-feira, questionado pelos jornalistas no IPO do Porto, o ministro da Saúde disse que a tutela vai "introduzir mecanismos de correção" para que a prescrição do tal medicamento - que está a ser usado de "forma desproporcionada" e "sem a indicação adequada" - não seja dispensado para outros fins. "Obrigaremos [os médicos] a indicar com clareza que se trata para o tratamento da diabetes tipo 2 porque é para esse tratamento que está indicado", frisou o governante.

José Manuel Boavida considera que este é um passo "fundamental" e que "tenta proteger a diabetes", mas que não resolve a questão: "Como é que se responde às pessoas que vão, para além da diabetes, com obesidade e que vão querer usar este medicamento? Vão pagá-lo por inteiro? De que forma?", questiona.

"A preocupação do senhor ministro está mais na proteção das pessoas com diabetes - isso eu compreendo - principalmente para lhes dar uma palavra de confiança de que não vão ficar sem tratamento mas a questão não fica resolvida", remata.

As declarações do ministro da Saúde surgem depois de a TSF ter noticiado, a 14 de outubro, que o Estado estava a comparticipar um fármaco para emagrecer como antidiabético, numa altura em que o fármaco em causa enfrenta um período de escassez.