Medicina da Universidade Católica terá no máximo cem vagas e "forte componente tecnológica"

Isabel Capeloa Gil, reitora da Universidade Católica Portuguesa

Com o limite máximo de cem vagas, o curso de Medicina da Universidade Católica Portuguesa só está previsto para o próximo ano letivo. A reitora Isabel Capeloa Gil explica que que são necessárias obras, e a licenciatura só arranca quando estiverem garantidas todas as condições técnicas, no "timing da conclusão das infraestruturas tecnológicas".

"Este curso vai ter uma forte componente tecnológica, porque tem uma parceria no domínio das metodologias de ensino médico com a faculdade de Medicina da Universidade de Maastricht. Há ligações e acesso a base de dados que exigem uma estrutura tecnológica de conexão muito robusta a essa universidade."

Isabel Capeloa Gil diz que o corpo docente já está contratado, na maioria doutorados de instituições portuguesas e estrangeiras. A Universidade Católica pretendia abrir cem vagas, mas o número terá que ser inferior. "A acreditação considera que, no primeiro ano, este número deve ser reduzido, aumentando depois progressivamente até atingirmos as cem. Será, portanto, entre as 50 e as cem, no primeiro ano. Depois estabilizará nas cem vagas, número para o qual o programa académico e toda a infraestrutura foram pensados."

"Todo o corpo docente está já contratado. São professores que, em termos de habilitações, correspondem às regulamentações da associação de acreditação e da legislação nacional." Haverá, a lecionar no curso, "doutorados em Medicina e nas áreas das ciências básicas, especializados, docentes que já fazem parte do quadro da universidade". Já relativamente aos "professores de Medicina, são todos contratados de novo, e muitos não estão em instituições portuguesas, outros estão, e assinaram o compromisso de transição para a Universidade, com contratos de carreira a full-time".

A reitoria da Universidade Católica não compreende as críticas à abertura do primeiro curso de medicina no privado, e remete a discussão para a "qualidade".

"É um preconceito", defende Isabel Capeloa Gil, até porque: "A abertura da formação em Medicina numa instituição que não recebe financiamento do Estado nunca tinha acontecido em Portugal. Aliás, Portugal é um dos últimos países da Europa, a par com a Grécia, que ainda não tinha formação médica fora do espetro das universidades públicas."

Para a reitora da UCP, "essa discussão, nos tempos que correm, não deveria acontecer em Portugal". Por oposição, "a discussão deveria centrar-se na qualidade".

A reitora da Universidade Católica afirma que quer que todos os que tenham qualidade e mérito para frequentar o curso de Medicina o possam fazer, mesmo que não tenham possibilidades financeiras, e assume o compromisso de conseguir os apoios necessários para todos.