Médico da B SAD e do Garcia de Orta infetado com Ómicron, portugueses apreensivos na Suíça e outros destaques TSF

Os serviços de urgência pediátrica e consulta externa de pediatria do Hospital Garcia de Orta encerram a partir desta terça-feira © Artur Machado / Global Imagens

Por TSF 30 Novembro, 2021 • 21:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os serviços de urgência pediátrica e consulta externa de pediatria do Hospital Garcia de Orta, em Almada, encerram a partir desta terça-feira e por um período de 14 dias na sequência de um caso de Covid-19 da variante Ómicron. A TSF apurou que, até ao momento, o único caso positivo foi o que deu origem a este alerta.

Os telefones do Consulado de Portugal em Genebra não têm parado ao longo desta terça-feira. Os portugueses querem saber informações, decidir o que fazer perante a decisão da Suíça exigir um teste negativo e uma quarentena de 10 dias a quem chegue de Portugal.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) aconselhou as pessoas mais vulneráveis ao desenvolvimento de doença grave de Covid-19, incluindo os maiores de 60 anos, a adiar viagens que tenham marcadas, devido à variante Ómicron.

Os voos de apoio ao regresso de cidadãos portugueses, da União Europeia e pessoas com residência em Estados-membros da UE foi marcado para 3 e 5 de dezembro. Berta Nunes, a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, explicou à TSF quem pode embarcar nestas ligações.

OPresidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, justifica o segundo veto da lei da eutanásia devido a um problema de redação do texto final. Aos jornalistas, à margem da visita da exposição da Helpo, no Museu dos Coches, em Lisboa, o chefe de Estado explica que o Parlamento quis alargar a lei a outras doenças, sublinhando que há uma mistura de doenças que podiam permitir uma pessoa submeter-se à morte medicamente assistida.

Mais de 100 pessoas da estrutura da B SAD estão em isolamento, devido a um surto do coronavírus SARS-CoV-2, associado à estirpe Ómicron, confirmou à Lusa fonte oficial da equipa da I Liga de futebol.

A Escola Básica Nuno Álvares de Carregal do Sal foi encerrada temporariamente, devido ao aumento do número de casos de Covid-19 no concelho, anunciou o presidente da autarquia, Paulo Catalino.

O Ministério Público suspeita que Pinto da Costa tem, há quase dez anos, desviado milhões de euros em comissões de vendas de jogadores. É o que se lê no despacho que determinou as recentes buscas à SAD do FC Porto, à casa do presidente e a empresários de futebol, entre eles Alexandre Pinto da Costa, filho do líder portista.

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, anunciou esta terça-feira que a vacinação passará a ser obrigatória para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Esta é uma medida dura do Governo para combater os céticos em relação à vacina contra a Covid-19.

Um FC Porto-Benfica antes do Natal para a Taça de Portugal e outro depois do Natal, a contar para o campeonato. Apenas com sete dias de distância, o Estádio do Dragão recebe dois clássicos consecutivos.