Médico Miller Guerra homenageado em Vila Flor pelo trabalho feito em prol da saúde

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, foi a Vila Flor, este sábado, participar na homenagem ao médico transmontano Miller Guerra, natural deste concelho do distrito de Bragança e que foi um dos precursores do Serviço Nacional de Saúde.

A cerimónia organizada pela Câmara e pela Assembleia Municipal de Vila Flor contou também com uma mensagem gravada de cinco minutos em que o presidente da República exaltou o contributo de Miller Guerra para uma saúde mais democrática em Portugal.

No entanto, Manuel Pizarro reconheceu que há problemas que o médico identificou há 50 anos que continuam atuais. Embora o Serviço Nacional de Saúde tenha avançado "muito rápido" em relação "àquilo que era o sonho de Miller Guerra", o ministro disse que "não há dúvida nenhuma de que as necessidades, as exigências dos cidadãos e os avanços da medicina também criaram necessidades novas, que exigem novas respostas e mais sofisticadas".

Pizarro sublinhou que "o Serviço Nacional de Saúde não pode ser um serviço público estático" e tem de se "reinventar a si próprio" para "responder de forma mais adequada às necessidades de cada momento". "É isso que temos de fazer inspirando-nos nos valores de Miller Guerra, a democratização da saúde, isto é, o acesso de todos, independentemente da sua situação económica, àquilo que há de mais moderno na proteção da saúde", frisou.

O presidente da Câmara de Vila Flor, Pedro Lima, declarou que a homenagem feita a Miller Guerra se justifica mais hoje do que nunca, pois "no tempo dele a saúde não chegava a todos e, hoje em dia, também temos isso". Justificou com as "condições demográficas" que levam a um "isolamento sénior grande", o que acarreta "problemas de saúde mental". Daí que o autarca tenha aproveitado a homenagem para divulgar a criação na câmara de um Unidade Orgânica de Envelhecimento Ativo para "colmatar esse problema".

Maria Zulmira Antunes, filha de Miller Guerra, disse estar orgulhosa do trabalho feito pelo pai e sentiu que a homenagem deste sábado "veio do coração das pessoas" e "não de qualquer obrigação de dizer coisas sobre uma outra pessoa". Valorizou o reconhecimento do progenitor como "alguém que também foi importante para Portugal".

O médico João Pedro Miller Guerra nasceu em Vila Flor e chegou a ser um dos nomes sugeridos pelo Movimento das Forças Armadas para primeiro-ministro no 25 de Abril. Destacou-se pelo percurso na área da Saúde, tendo sido autor do "Relatório das Carreiras Médicas", que, pela primeira vez, sintetizou a ideia de criação do Serviço Nacional de Saúde.

Miller Guerra, que foi também bastonário da Ordem dos Médicos, morreu com quase 81 anos, em Lisboa, em 1993, e o município de onde é natural, Vila Flor, prestou-se homenagem, este sábado, numa altura em que se discute os problemas da Saúde no país.

Na cerimónia foi exibido um filme biográfico da vida do homenageado, realizado por um neto, com testemunhos do antigo presidente da República, Jorge Sampaio, do antigo primeiro-ministro Pinto Balsemão e do político Guilherme Oliveira Martins