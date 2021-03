Médicos alemães doam material que trouxeram para Portugal

Equipa de militares alemães na chegada a Portugal © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A última equipa de médicos alemães, que veio ajudar no combate à pandemia, regressa a casa esta semana. A primeira equipa de profissionais de saúde alemães chegou no início de fevereiro para tratar doentes graves de Covid-19, numa altura em que o país estava no pico da terceira vaga da infeção.

Parte do equipamento que veio com os militares fica em Portugal, depois de ter sido doado pelo governo alemão.

O tenente-coronel Richard Glied, médico anestesista e chefe de equipa, explica que cabe ao "Ministério da Saúde redistribuí-lo para os outros hospitais do setor público".

Entre o material doado estão ventiladores dos cuidados intensivos - móveis e estacionários -, bombas de infusão, seringas perfusoras e outro equipamento médico.

O governo de Merkel doou o equipamento a Portugal mas Richard Glied garante que o material não fica no Hospital da Luz, local onde a equipa alemã esteve a trabalhar.

"O Hospital da Luz ajudou-nos pontualmente em algum equipamento e isso é devido ao Hospital da Luz claramente. Mas este equipamento que foi doado, no acordo entre a Alemanha e Portugal, vai ficar no setor público", detalha o médico.

No total, as equipas alemãs acompanharam 16 doentes, registando três mortes.

Richard Glied admite que podem parecer poucos pacientes mas sublinha que manter "doentes ventilados durante duas semanas é muito trabalho". O médico anestesista afirma que a equipa dividiu-se em três turnos para conseguir fazer uma cobertura de 24 horas, acompanhando os doentes de forma intensiva.

"Em termos de logística e em termos do esforço médico, foi mesmo uma missão dura e bastante diferente do que as outras missões militares na área médica que nós normalmente temos", ressalva.

O médico alemão reconhece que não foi fácil acompanhar doentes por tanto tempo, já que os militares estão mais habituados a doentes de intervenção rápida em situação de conflito ou catástrofe.

"A nossa especialidade é a estabilização rápida de um doente com grande trauma, por exemplo de conflitos militares, que ficaram muito feridos, politraumatizados. A nossa especialidade é estabilizar estes doentes, organizar o transporte, manter a estabilidade durante o transporte e, após poucas horas, no máximo dois dias, os doentes são entregues a um hospital de destino", refere.

Os cinco doentes que ainda estavam na unidade montada pela equipa foram transferidos para outros hospitais. Richard Glied consegue perceber que a situação já está mais controlada em Portugal.

"Já se nota que os doentes que vão transferidos para a nossa unidade já não são tão complicados e eles já não estão a perguntar diariamente se nós podemos atender mais um, mais um. Isso já não acontece."

Richardo Glied, que trabalhou como médico em Portugal durante cerca de dez anos, foi um elemento importante para a comunicação entre as várias equipas. Além de falar português, reencontrou vários colegas "dos tempos antigos porque já conhecia estas pessoas há uns bons anos, o que facilitou mesmo muito".

Desde o início de fevereiro passaram por Portugal duas equipas médicas alemãs, cada uma com 27 elementos, entre médicos e enfermeiros. Chegaram a Portugal numa altura em que o país estava no pico da terceira vaga. Agora, regressam a casa com a Alemanha a tentar travar uma nova vaga no país.