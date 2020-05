Médicos alertam: máscara e distanciamento social são complementares e não alternativas

Cartazes com medidas de combate à Covid-19 © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Por TSF 11 Maio, 2020 • 11:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública alerta que há muitas pessoas que não estão a respeitar, no dia a dia, as distâncias de segurança e as normas de utilização das máscaras.

No Fórum TSF, Ricardo Mexia alerta que as medidas para combater a pandemia de Covid-19 são complementares e que a máscara não pode substituir com as distâncias sociais, nem vice-versa.

Uma semana depois do início do desconfinamento, "há muita gente que não utiliza a máscara fora dos sítios onde ela é obrigatória". "Julgo que as pessoas acabam por estar muito próximas, mesmo não estando a usar máscara acabam por não manter as distâncias de segurança quando se cruzam na rua, à porta de alguns estabelecimentos", afirma o presidente da associação.

Como tal, o médico pede que se continue a passar a mensagem para a população, para que o assunto não seja esquecido e haja uma aprendizagem constante. É preciso uma mensagem de que são medidas de "complementaridade" e "não de alternativa".

Além disso, diz, é preciso insistir na forma como as máscaras devem ser usadas e até na forma de lavagem, caso estas sejam reutilizáveis.

Já Miguel Guimarães, questionado sobre a Festa do Avante! e os riscos que esta pode trazer, comparou a festa comunista com os concertos e os jogos de futebol.

"São situações em que as pessoas têm de ter muito cuidado, porque os grandes ajuntamentos, mesmo quando as pessoas estão de máscara não são positivos", esclarece o bastonário da Ordem dos Médicos.

O responsável alerta para as semelhanças entre eventos. "Quem tem este tipo de iniciativas tem de pensar seriamente porque a seguir a iniciativas deste género também pode haver concertos se as pessoas tiverem com distanciamento total? Não podem, nem pode haver jogos de futebol com espectadores porque se seguirmos esse caminho é evidente que a questão vai-se complicar", explica.