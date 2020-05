Médicos ameaçam demissão em bloco após afastamento do diretor de obstetrícia do Garcia de Orta

© Carlos Santos/Global Imagens

Os médicos do serviço de ginecologia e obstetrícia do hospital Garcia de Orta, em Almada, ameaçam a demissão em bloco devido ao afastamento do diretor do serviço, Alcides Pereira.

Um grupo de profissionais entregou uma carta à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo na qual denunciam que Alcides Pereira foi demitido do cargo devido a críticas que fez à administração e à direção clínica do Garcia de Orta relacionadas com medidas postas em prática durante o combate à Covid-19.

Em declarações à TSF, o médico Alcides Pereira revela que se opôs, por exemplo, à decisão de juntar na mesma enfermaria grávidas com e sem Covid-19, quando "havia enfermarias dedicadas a doentes Covid completamente livres."

Além disso, defende, deviam ter sido criadas estruturas fora do hospital para receber doentes infetados pelo novo coronavírus.

O antigo diretor do Serviço de Ginecologia/Obstetrícia garante que há um clima de medo no hospital Garcia de Orta e fala de uma "lei da rolha".

"Por dizer que tinham sido feitas escolhas erradas, por criticar a gestão clínica fui demitido", condena Alcides Pereira. O que existe é a lei da rolha: qualquer diretor que agora diga qualquer coisa que esteja contra o conselho de administração ou discorde do conselho de administração é logo demitido."

O médico Alcides Pereira considera que o ministério da Saúde pode estar perante um "problema sério", semelhante ao que aconteceu com o serviço de pediatria, onde, diz, "os problemas começaram exatamente assim".

A TSF já pediu esclarecimentos sobre o caso ao hospital Garcia de Orta, mas até ao momento não obteve resposta.