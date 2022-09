Médicos consideram plano de vacinação positivo, mas queriam simplificação de grupos etários

Gustavo Tato Borges, presidente dos Médicos de Saúde Pública © Artur Machado / Global Imagens (arquivo)

O presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, Gustavo Tato Borges, considera que o plano de vacinação apresentado esta sexta-feira é ajustado.

"Tem vários aspetos de salientar de forma positiva. A primeira é o facto de termos as vacinas atualizadas e isso é um ponto a favor para termos uma proteção mais robusta e também o facto de iniciar-se rapidamente, porque também é algo importante para termos tempo para ir vacinando as pessoas e protegendo ao longo da época gripal, na época outono-inverno", refere o presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública à TSF.

No entanto, Tato Borges acredita que as faixas etárias deviam ter sido simplificadas: "Eu penso que as faixas etárias fazem sentido, no entanto lamento que não tenham sido mais simplificadas. Nós temos faixas etárias que vão fazer as duas doses, independentemente de serem saudáveis ou não. Faixas etárias que afinal só fazem a da Covid e não fazem a da gripe. Depois, outras que fazem com uma vacina e outros que fazem com outra."

"Teria sido mais simples se a DGS tivesse definido que pessoas com 60 ou mais anos fariam as duas vacinas, pessoas entre os 12 e os 60 anos que tivessem comorbilidades faziam a dose da gripe e a dose de reforço da Covid. Diria que as pessoas que eram saudáveis e que não tinham feito a dose de reforço fariam com a dose atualizada da Covid e apenas aqueles que não tinham feito qualquer dose é que fariam com a vacina original. Isso tornaria um pouco mais simples. Eram quatro grupos e parece que há cinco ou seis e há alguma confusão", propõe o líder dos Médicos de Saúde Pública.

Ouça as declarações de Gustavo Tato Borges à TSF 00:00 00:00

Gustavo Tato Borges lamenta ainda que os centros de saúde e vacinação não tenham sabido destas regras mais cedo, de forma a antecipar a organização.

"O único aspeto mais negativo é o facto de este plano ter sido anunciado na comunicação social antes de ter sido enviado para os serviços de saúde que vão aplicar a norma. Estamos a cinco dias de começar a vacinação e a norma ainda não chegou aos serviços para se poderem organizar da melhor maneira possível. Já há algumas conversas, mas amanhã e depois é fim de semana e só na segunda, a dois dias de iniciar a vacinação, é que provavelmente teremos os serviços debruçados sobre a norma e sobre a forma de convocar e o que vão ter de fazer", refere.

O presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública garante que os centros de saúde e de vacinação estão preparados, mas antecipa que poderá haver alguns problemas.

"Vai ser muito importante que os profissionais que estão a atender as pessoas tenham a perfeita noção de quem é que têm à frente. Se é alguém que vai levar a vacina da gripe e da Covid, se só vai levar a da Covid, se vai levar a vacina atualizada ou se vai levar a vacina original, se vai levar a vacina pediátrica nos dias em que houver. Terá que haver uma organização muito boa dos centros de vacinação Covid para minimizar qualquer risco de que possa haver confusão", considera o presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública.

Para isso acontecer, Tato Borges diz que há uma experiência passada que pode ajudar: "Há uma experiência do ano passado de vacinação simultânea para a gripe e para a Covid, portanto acredito que tudo aquilo foi aprendido no ano passado, na prática nos locais de vacinação, seja aplicado agora para podermos ter uma resposta cada vez mais adequada à nossa população. O plano vai decorrer da melhor maneira possível. Não acredito que haja um risco de que falhe o seu objetivo."

Acampanha de vacinação do outono-inverno contra a Covid-19 e a gripe vai ser iniciada na próxima quarta-feira, com o objetivo principal de proteger as pessoas mais vulneráveis, anunciou esta sexta-feira a diretora-geral da Saúde.

"No âmbito das linhas orientadoras para a Covid-19 e outras infeções por vírus respiratórios no outono-inverno de 2022-2023, inicia-se no próximo dia 7 a campanha de vacinação sazonal que decorrerá, tal como no ano passado, simultaneamente para a Covid-19 e para a gripe", adiantou Graça Freitas em conferência de imprensa.