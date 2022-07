Hospitais cancelam consultas e cirurgias para destacar médicos para as urgências

© David Tiago/Global Imagens

Devido à crise nas urgências, alguns hospitais estão a destacar médicos de consultas e cirurgia para combater a escassez de profissionais e evitar que os cuidados urgentes encerrem.

A notícia foi avançada pelo Diário de Notícias (DN), na manchete deste domingo, que conta o cenário descrito por médicos da região de Lisboa. Protegidos sob anonimato, estes profissionais explicaram a situação: "não há outra solução, senão ninguém aguenta fazer mais horas extras e a atividade programada".

Ouça as declarações de Roque da Cunha 00:00 00:00

Em declarações à TSF, Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, confirmou a situação e enumerou casos como as urgências no hospital de Braga e Vila Franca de Xira.

"A longo prazo não se vão notar problemas, porque, tapando um buraco, aparece como uma situação resolvida, mas, na verdade, em relação às doenças crónicas, cirurgias e consultas, ainda se vai acrescentar mais ao tempo de espera", explicou.

Sindicalista apela a uma mudança de postura em relação aos médicos 00:00 00:00

Para o sindicalista, era fundamental que o problema fosse levado de "forma séria" pelas autoridades competentes, porque o país ainda se encontra a recuperar da pandemia causada pela Covid-19. "Não é possível dar mais trabalho aos médicos", conclui, referindo as horas extraordinárias e a incapacidade de manter os profissionais no SNS.

Nas últimas semanas, vários serviços de urgência têm encerrado por falta de médicos, com os casos mais graves a acontecerem na área da ginecologia-obstetrícia.

Este domingo, desde as 9h00, e até às 9h00 desta segunda-feira, está fechado o serviço de urgência do centro hospitalar médio Tejo, em Abrantes. As grávidas estão a ser desviadas para outras unidades, nomeadamente em Santarém, a cerca de 70 quilómetros.