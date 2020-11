Médicos de saúde pública consideram tardia mobilização de enfermeiros e médicos militares

Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública © Orlando Almeida/Global Imagens

"Por que é que não foram recrutadas as pessoas durante aquele período de maior acalmia, no final de julho ou durante agosto?" A pergunta é levantada por Ricardo Mexia, da Associação de Médicos de Saúde Pública, que aplaude o reforço de recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde, mas lamenta que a iniciativa tenha tardado.

Enfermeiros, médicos militares e até profissionais já reformados vão ser convocados nesta altura para dar resposta aos aumentos cada vez maiores do número de novos casos de Covid-19, mas o presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública lembrou, ouvido no Fórum TSF, que estes apoios já tinham sido pedidos há vários meses.

Ricardo Mexia lamenta o atraso decisório das autoridades de saúde. 00:00 00:00

"Passados já estes dois meses, é obviamente positivo que esses recursos venham a surgir. Vamos ter de perceber como isso se encaixa nas equipas, porque tem de haver uma supervisão importante de quem tem a responsabilidade a vigilância." Para Ricardo Mexia, teria sido "importantíssimo que esses recursos já estivessem no local, treinados", por altura da subida do número de casos.

O representante dos médicos de saúde pública também assinala que, para enfrentar a pandemia, não são apenas necessários médicos e enfermeiros. "Do ponto de vista dos recursos humanos, é importante que haja essa colaboração, mas simultaneamente sejam incluídas pessoas que estejam dedicadas a tempo completo a esta situação", sublinha Ricardo Mexia.

Nos centros de saúde, é possível haver "mais linhas telefónicas", aponta o presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, que diz ser impossível contornar outro tipo de limitações: "Há questões infraestruturais que nós não podemos ignorar."

