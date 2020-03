Médicos de saúde pública preocupados com evolução do novo coronavírus

© EPA

A Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública admite preocupação pela forma como o surto do novo coronavírus tem evoluído nos últimos dias. Em entrevista ao Fórum TSF, Ricardo Mexia, o presidente desta associação que é também vice-presidente da secção de controlo de doenças contagiosas da Associação Europeia de Saúde Pública, explica que os próximos dias são fundamentais para perceber "como as coisas vão evoluir" e quais as medidas a tomar.

"A evolução dos últimos dias tem-nos causado bastante preocupação. Quando aumentam os números de casos também aumentam os contactos próximos desses casos e que podem evoluir para serem casos efetivamente. Estes próximos dias têm um papel determinante na forma como as coisas vão evoluir. É importante que estejamos todos alinhados no sentido de conter ainda o surgimento de novos casos. A nossa expectativa é de que este crescimento não tenha, de facto, uma aceleração que não desejamos", adianta Ricardo Mexia em entrevista ao jornalista Manuel Acácio.

No mesmo plano, Ricardo Mexia espera que o surto possa ser contido através da prevenção: "Eu espero que ainda estejamos na fase de prevenir. Temos tido um conjunto de circunstâncias que nos preocupa. Há relatos que temos no acesso à linha SNS24 e nas questões de acesso à linha de apoio ao médico. Tudo isto tem, de alguma forma, contribuído para alguma entropia. Acreditamos que ainda estamos, seguramente, muito a tempo de intervir do ponto de vista preventivo."

Também no Fórum TSF, o presidente do Sindicato Independente dos Médicos, Roque da Cunha, defende que há poucos laboratórios para tantas análises: "É necessário uma maior celeridade nos processos de diagnóstico e de confirmação. Não é admissível que a mãe da doente que foi ontem identificada no Algarve tenha de ter vindo para Lisboa, internada em Lisboa e fazer os testes em Lisboa. Não é possível termos só dois laboratórios a fazer a confirmação destes testes."

Por outro lado, o médico especialista em saúde pública Constantino Sakellarides alerta que medidas excessivas podem ter um impacto negativo na economia.

"Medidas excessivas de fecho excessivo dos países - o nosso e os outros - levam a paragem da nossa economia. Temos de compreender que a pobreza faz mal à saúde e ao serviço de saúde também. É muito importante que as medidas não sejam indiscriminadas", remata.

