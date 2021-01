Médicos deixam alerta. Não vá ao centro de saúde pedir a vacina, espere que o chamem

Início da segunda fase da vacinação contra a Covid-19 © António Araújo/Lusa

O antigo presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, Rui Nogueira, pede às pessoas que esperem pelo contacto dos centros de saúde e respeitem os horários de marcação, agora que vai arrancar a segunda fase do Plano de Vacinação contra a Covid-19 em Portugal.

Esta manhã, a ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou que a vacinação de pessoas com idade igual ou superior a 50 anos e "com patologias de risco com desfecho fatal para a Covid-19" vai arrancar já na próxima semana.

Nesta nova fase do plano, Rui Nogueira frisa a importância de transmitir às pessoas que não vão aos centros de saúde à procura da vacina.

"Nós [os centros de saúde] é que contactamos, nós é que marcamos", sublinha.

O médico ressalta também a necessidade de "respeitar a hora e o dia [da toma da vacina], porque as vacinas estão contadas, são preparadas e, depois de preparadas, têm poucas horas de validade". "Temos de ser muito rigorosos a vacinar e a marcar e as pessoas a respeitar os horários da marcação", alerta.

Rui Nogueira apela aos doentes que aguardem o contacto por parte dos centros de saúde 00:00 00:00

De resto, os centros de centros de saúde estão prontos para o arranque da vacinação a este grupo, ainda que as condições possam não ser iguais em todo o país.

"Todo esse processo está a ser preparado com minúcia e isso leva a crer que seja possível, de facto, iniciarmos a vacinação a todo o momento", assegura o médico.

No entanto, "este processo vai ser lento e "é natural que haja assimetrias no país", repara. Pode também haver necessidade de acertos quanto à vacinação dos "doentes que não são seguidos pelo seu médico de família, que não têm médico de família ou que não estão mesmo inscritos num centro de saúde."

O processo de vacinação pode ser mais lento em algumas zonas do país, avisa o médico 00:00 00:00

Esse pode ser um problema nesta segunda fase da vacinação, mas Rui Nogueira acredita que as maiores dificuldades deverão surgir já na terceira fase, quando o país começar a vacinar em massa.

"A nossa capacidade de administração de vacinas nos centros de saúde é conhecida", constata o médico. "Mais à frente, na primavera, aí temos de arranjar um plano específico para a vacinação, quando tivermos vacinas para massificar", alerta.

