Médicos dizem que é preciso estudar se vale a pena fechar fábricas não essenciais

Ordem dos Médicos defende que é possível ir mais longe e fechar mais fábricas © Rui Oliveira/Global Imagens

Por Nuno Guedes 02 Abril, 2020 • 12:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O bastonário da Ordem dos Médicos diz que o Governo deve avaliar se as indústrias de áreas não essenciais à sociedade devem ou não continuar a funcionar.

O primeiro-ministro já admitiu que as regras do novo período do estado de emergência vão "ter de apertar um bocadinho", mas ainda não deu detalhes que só serão conhecidos esta quinta-feira.

O bastonário, Miguel Guimarães, diz que podemos ir mais longe e dá um exemplo: as indústrias ou fábricas de setores não essenciais que já foram fechadas em Espanha e Itália.

"Há muita indústria que não é essencial, com centenas ou milhares de funcionários, que continua a laborar", detalha o bastonário, que admite que esta é uma decisão mesmo muito difícil e que tem de ser muito bem ponderada pelos efeitos que terá na economia do país.

Miguel Guimarães afirma que, em geral, os "portugueses têm-se portado bem", no entanto é possível ir mais longe recordando o caso das escolas que de início não eram para fechar e acabaram mesmo encerradas.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19