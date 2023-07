Médicos e enfermeiros de prevenção e libertação das urgências. O plano de saúde da JMJ

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

Lisboa vai ter médicos e enfermeiros de prevenção a meia hora dos hospitais e um plano para libertar as urgências durante a Jornada Mundial da Juventude.

O diretor do Serviço de Medicina Intensiva do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Pais Martins, explica que o objetivo passa por dar resposta a todas as ocorrências possíveis.

"Que esta resposta contemple não só aqueles que vêm, mas também a manutenção de uma atividade normal da urgência, como se sabe também aqui transversal aos três grandes centros hospitalares", explica à TSF o diretor do serviço.

O plano do São Francisco Xavier, Egas Moniz e Santa Cruz tem três níveis divididos pelo número de atendimento, mas de preferência sem passar do primeiro: "No primeiro nível do plano, e esperamos que não seja necessário ativar os níveis subsequentes, nós temos uma série de procedimentos, nomeadamente para libertação de espaço na urgência."

Pais Martins conta com a baixa média etária dos participantes para não entupir as urgências. Ainda assim, em Lisboa Ocidental estão reservadas quatro camas de cuidados intensivos para a Jornada Mundial da Juventude, além de uma área que pode receber mais de 30 doentes.

Os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos e assistentes vão estar de prevenção para o caso de o plano ser ativado. Já a estratégia de Lisboa Central assenta no plano de verão.

"Associado, de facto, ao aumento de pessoas que vamos ter em circulação na cidade de Lisboa e a extrapolar um bocadinho aquilo que podemos prever que possa ser o aumento da afluência, tendo em conta que vamos quase duplicar a população de Lisboa", explica a responsável pela urgência geral, Catarina Pereira.

Além disso, durante a semana da JMJ, os hospitas D. Estefânia, São José ou Curry Cabral, Capuchos e Santa Marta vão ter de prevenção todos os assistentes operacionais.

"24 horas por dia no dia 1 ao dia 6 [de agosto], que serão ativados no caso de haver um aumento da afluência superior ao normal, ou haver um aumento da complexidade dos doentes", conta.

Em Lisboa Norte, que inclui, entre outros, o hospital de Santa Maria, metade das equipas clínicas vão estar de prevenção e terão meia hora para chegar ao hospital, se forem chamadas.