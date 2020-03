Médicos e enfermeiros defendem que plano de contingência tem de ser divulgado

"A Ordem dos Enfermeiros não tem notícia de uma única contratação a mais para um hospital português ou centro de saúde português" © Pedro Correia/Global Imagens

Por Catarina Maldonado Vasconcelos com Manuel Acácio 03 Março, 2020 • 13:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O plano de contingência deve ser de conhecimento público. É o que defendem a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, e o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães.

Ouvidos no Fórum TSF, os representantes dos coletivos dos médicos e enfermeiros explicaram a importância de ser dado a conhecer este plano em vigor. "É importante que toda a gente conheça o plano de contingência que existe para perceber o que pode acontecer e o que pode ter de fazer de um momento para o outro, tanto os profissionais de saúde como os utentes", argumenta Miguel Guimarães.

O bastonário, ouvido por Manuel Acácio, assinala a necessidade de conhecer plano de contingência. 00:00 00:00

Para o bastonário, esta divulgação serviria para garantir "que os hospitais não vão ficar sem capacidade de isolamento". Miguel Guimarães avisa: "Depois, se não há isolamento, gera-se a confusão."

Ana Rita Cavaco concorda com os médicos, já que acredita que pode tornar-se cada vez mais difícil para os profissionais de saúde se não receberem informações com brevidade. "A Ordem dos Enfermeiros não tem notícia de uma única contratação a mais para um hospital português ou centro de saúde português para fazer face a esta situação, e isso é muito preocupante", nota a bastonária.

Ana Rita Cavaco explica que os enfermeiros não têm recebido a informação de que necessitam. 00:00 00:00

"Do ponto de vista dos profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, assistentes operacionais e outros intervenientes do SNS, podemos estar descansados. Temos é de conhecer o plano de contingência e saber que as nossas infraestruturas estão velhas e o espaço não ajuda."

Ana Rita Cavaco aponta ainda que há outros aspetos a preocupar os enfermeiros: "Preocupa-nos que, só depois de serem conhecidos os dois primeiros casos, tenham começado as obras no hospital Santo António."

A bastonária critica a falta de prevenção e acredita que certas medidas poderiam ter sido tomadas mais cedo. "Parece que andamos sempre a correr atrás do prejuízo", lamenta.

Do lado dos médicos, surge também a denúncia de falhas, mas ao nível da linha SNS24. "Estas falhas, seja pelo tempo excessivo de espera, seja pela existência de uma informação que não é de acordo com aquilo que deve ser, podem sempre acontecer", admite Miguel Guimarães, que deixa, no entanto, um apelo à DGS: "A DGS tem de melhorar claramente a linha de saúde 24 - e isso é exequível - e simultaneamente melhorar a linha de apoio ao médico."

Ouça o apelo de Miguel Guimarães. 00:00 00:00

A TSF questionou na segunda-feira o Ministério da Saúde sobre o plano de contingência nacional. Até ao momento, a redação não recebeu qualquer resposta. O plano que os médicos e os enfermeiros querem ver tornado público não está publicado em qualquer plataforma, e o Executivo não informou sobre a sua existência e sobre onde poderá ser encontrado o documento.

LEIA AQUI TUDO SOBRE O SURTO DE COVID-19