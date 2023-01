Médicos portugueses e luso-ucranianos recebem formação em transporte de doentes

© Rita Chantre/Global Imagens (arquivo)

São as dificuldades sentidas no transporte de doentes na Ucrânia que estão na base desta formação que decorreu no Centro de Simulação Biomédica (CSB) do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra em parceria com o Gabinete de Apoio Humanitário da Ordem dos Médicos. "Sabendo desta necessidade que há de os médicos ucranianos terem formação neste aspeto, resolvemos criar uma formação, em contexto de simulação, onde os nossos médicos portugueses ou alguns luso-ucranianos irão posteriormente dar formação na Polónia ou na Ucrânia a médicos e que estão no terreno e sentem esta dificuldade", explica a diretora do centro, Mafalda Ramos Martins.

A formação, com a duração de um dia, debruçou-se sobre todos os aspetos a ter em conta no transporte de doentes, "desde o acolhimento à segurança no transporte, às necessidades que a vítima pode ter durante esta fase crítica em que não está propriamente numa instituição hospitalar, mas está a ser transportada entre o campo de operações e a instituição ou mesmo entre diferentes instituições".

A formação a profissionais ucranianos ainda não tem data marcada, embora Mafalda Ramos Martins adiante que "já está tudo organizado para que seja feito em breve".

Os médicos que participaram no curso também "já tiveram previamente uma formação em contexto de formação de formadores ou seja, para conseguirem todas as competências para dar formação aos profissionais ucranianos e será feita em contexto de simulação".

"A Ucrânia dispõe de um centro de simulação que foi apetrechado e equipado com donativos de uma família americana, que é o Centro de Simulação de Ternopil, e onde estará todo o cenário preparado para dar formação neste contexto a profissionais ucranianos", acrescenta.

A formação em transporte de doente crítico é frequente no centro em Coimbra, embora esta versão do curso tenha sido transposta para a realidade ucraniana. "Vamos ter vítimas de guerra, simuladas, vamos ter vítimas de doenças que ainda existem na Ucrânia, como a tuberculose. Vamos ter um contexto diferente no que diz respeito às vítimas em si que vão ter de ser transportadas, totalmente ajustado à realidade que existe neste momento na Ucrânia".

Este curso teve a coordenação de Vítor Almeida, coordenador do Gabinete de Apoio Humanitário da Ordem dos Médicos e contou com a colaboração da Cruz Vermelha Portuguesa e do INEM e formadores médicos do CHUC.