Médicos prescrevem "receitas poéticas"

O projeto pretende distribuir "receitas poéticas" aos utentes que frequentem o Centro de Saúde de Faro, recomendando-lhes a toma de poemas de vários autores.

São receitas que não aconselham a toma de uma aspirina. A sua posologia pode indicar, sim, que o doente "deve ler um poema de 12 em 12 horas" ou que aquela receita "servirá para melhorar o humor "ou "combater a dor emocional".

A diretora da Biblioteca Municipal António Ramos Rosa acredita que é uma iniciativa que será bem recebida. Sandra Martins afirma que lançaram a iniciativa "com base na convicção de que a poesia pode sossegar a alma, principalmente quando estamos doentes".

"Tentámos escolher alguns poemas que nos chamassem a atenção para as coisas boas", adianta.

Esta medida, tomada em parceria com a Administração Regional de Saúde do Algarve, vai pedir aos médicos que distribuam aos utentes estas receitas a partir de quinta-feira desta semana. Elas têm a aparência de uma prescrição médica normal mas contêm textos tão diversos como as quadras de António Aleixo ou os poemas de Alexandre O'Neill. "Cada uma delas tem um poema e um autor diferente e para já selecionámos seis, para iniciar o projeto."

Sandra Martins acredita que a poesia é o género literário que mais poderá tocar quem a lê, despertando "sensações e emoções", sobretudo em pessoas que, estando doentes, se encontram fragilizadas. Com esta iniciativa, a Biblioteca Municipal de Faro pretende incutir o hábito da leitura, e quem por lá passar com uma receita poética recebe um livro de oferta.