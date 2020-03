Médicos sem máscara devem recusar atender doentes com sintomas respiratórios agudos

© Pedro Correia/Global Imagens

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) aconselha todos os médicos que não têm equipamentos de proteção individual a recusarem-se a atender doentes com sintomas respiratórios agudos. A recomendação foi publicada no site do organismo.

"Chegam-nos a toda a hora relatos de médicos a ficarem em quarentena por contacto durante a execução de consultas com doentes confirmados como positivos ou suspeitos, a maior parte deles com sintomas respiratórios mas não elegíveis como casos suspeitos pelas normas da DGS", pode ler-se no arranque da nota.

Por isso, e pela falta de equipamentos de proteção individual, "o SIM recomenda a todos os médicos que se recusem a atender todos os doentes agudos com sintomas respiratórios agudos sem Equipamentos de Proteção Individual adequados e nos quais se incluem máscaras respiratórias (e não cirúrgicas), comunicando ao Sindicato e à Ordem dos Médicos tal ocorrência".

No mesmo plano, o sindicato afirma ter enviado à Ministra da Saúde uma nota das preocupações do SIM em relação à escassez destes equipamentos, sublinhando que caso não seja revertida a falta destes materiais o "SIM não se eximirá de formular, assumir e comunicar a orientação, que a todos endereçará, de que existe justa causa de não prestação de cuidados assistenciais de saúde, por parte de um trabalhador médico a quem não sejam postos à disposição os meios e instrumentos indispensáveis, nomeadamente EPI, para que o ato médico decorra segundo o padrão mínimo de segurança exigível, no quadro da pandemia para a infeção por SARS-CoV-2.."