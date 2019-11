Médicos surpreendidos com horas extraordinárias após fecho das urgências do Garcia de Orta

© Pixabay

O Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS) denuncia que os médicos que têm assegurado as urgências pediátricas em Almada e Seixal, feita em centros de saúde depois do encerramento das urgências no Hospital Garcia de Orta, têm feito horas extraordinárias sem que tenham sido consultados no processo.

A sindicalista Guida da Ponte, em declarações à TSF, explica que esta é uma situação que põe em causa os serviços prestados aos cidadãos. "À medida que os médicos alargam o seu horário, isso logicamente terá consequências a nível dos doentes terem os seus cuidados assistenciais normais", lamenta.

As consultas de rotina, explica a sindicalista, saem afetadas porque os médicos "não vão conseguir fazer o seu trabalho assistencial normal mais o prolongamento de horário", mantendo a produção.

O SMZS deixa ainda o lamento de que o trabalho nos centros de saúde esteja a substituir cuidados pediátricos que deviam ser prestados no hospital. Apesar de o trabalho extraordinário estar previsto nos contratos coletivos de trabalho, o sindicato entende que a ministra da Saúde, Marta Temido, fez mal ao não consultar os médicos.

"Viram com surpresa esta notícia sem serem consultados. Viram com surpresa serem escalados para estes ditos prolongamentos", explica Guida da Ponte.

Na última semana, a ministra da Saúde anunciou que as urgências pediátricas do Hospital Garcia de Orta, em Almada, vão deixar de estar abertas durante a noite, passando a funcionar apenas entre as 8h e as 20h, incluindo aos fins de semana.

Com esta alteração, o Garcia de Orta deixa de ter urgências pediátricas entre as 20h e as 8h em todos os dias da semana. Passa, no entanto, a ter urgências pediátricas ao fim de semana, algo que não existiu nos últimos meses.

No âmbito do alargamento, as unidades de saúde da Amora, no Seixal, e da Rainha Dona Leonor, em Almada, vão passar a funcionar das 8h às 00h, nos dias de semana, e das 10h às 22h, no fim de semana.