Meda assume responsabilidade da autarquia pelo desabamento no metro e fala em "erro grosseiro"

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, diz que o desabamento ocorrido no metro de Lisboa teve origem num "erro grosseiro", portanto é da responsabilidade do município, não culpa da manutenção do metropolitano.

"Quero deixar isto muito claro: o acidente que ontem ocorreu não resulta de nenhum problema na linha do metro, não resulta de nenhum problema daquele troço específico da linha do metro nem dos túneis do metro (...) Aquilo que aconteceu decorre exclusivamente de uma obra da Câmara Municipal de Lisboa que se realiza à superfície e que num erro grosseiro faz uma perfuração indevida relativamente ao túnel do metro."

"A responsabilidade é de uma obra da Câmara Municipal de Lisboa", reforça o autarca. "Isso é absolutamente inequívoco".

"No decorrer de uma obra à superfície foi feito algo que nunca deveria ter sido feito, um erro grosseiro, a perfuração de um túnel do metro que nunca devia ter acontecido", reitera o presidente da Câmara de Lisboa esta tarde em declarações aos jornalistas.

Fernando Medina acrescenta que será instaurado um inquérito para apurar "exatamente o sítio da responsabilidade - se é ao nível da conceção do projeto, da execução do projeto, da fiscalização ou de uma combinação destes fatores".

O desabamento do teto do túnel do metro na Praça de Espanha, esta terça-feira às 14h30, provocou quatro feridos ligeiros, numa altura em que estavam cerca de 300 pessoas na composição que passava no local.

As obras do novo Parque Urbano da Praça de Espanha começaram em 13 de janeiro e deverão estar concluídas este ano. Não há, no entendimento da autarquia, "razão para nenhuma alteração nos calendários da obra".

Notícia em atualização