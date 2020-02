Medidas anunciadas não chegam. Autarcas querem isenção total de portagens no Interior

Portagens em territórios do Interior vão ser alvo de descontos © Carlos Costa/Global Imagens

A intenção foi anunciada pela ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, no último mês, mas, até ao momento, ainda não há detalhes sobre o novo modelo, que prevê descontos para quem vive, trabalha e visita ao fim de semana os territórios do Interior do país. Além desta medida, a ministra revelou também uma futura redução de 80% das portagens para as empresas de transportes que circulem à noite.

Em declarações à TSF, o presidente da Câmara Municipal do Fundão, Paulo Fernandes, refere que um desconto será bem-vindo, desde que seja significativo.

"Se for um desconto suficientemente apelativo - se falarmos de uma percentagem de 40% a 50%, que tenha, de facto, impacto naquilo que é o custo absolutamente incrível na vinda de Lisboa para o Fundão - pode ajudar a retomar dinâmicas importantes para a nossa economia local e para a nossa coesão social no Interior", defendeu.

Apesar de considerar que a medida anunciada pela tutela é positiva, Paulo Fernandes vai mais longe e refere que o objetivo das autarquias do Interior é mesmo a total eliminação das portagens.

"Nós estamos numa região onde há muita mobilidade intercidades, onde muita gente trabalha e vive em sítios diferentes", lembrou o autarca. "[As portagens têm] um peso muito grande para os utilizadores permanentes. Esta é uma questão muito relevante."

Também o presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, Luís Correia, defende que a isenção de portagens deveria ser total, mas encara a medida anunciada pelo Governo como positiva.

Ouvido pela TSF, o autarca afirma que vê com bons olhos a medida anunciada, uma vez que "as portagens na A23 são um entrave ao desenvolvimento da região", que "dificultam o turismo, o transporte de mercadorias" e a "mobilidade interna das pessoas na região". Mas é por estes mesmos fatores que se manifesta a favor da "isenção total das portagens".

Quanto ao presidente da Câmara Municipal de Sabugal, António Robalo, encara a medida como simbólica.

"É um conjunto de medidas avulsas, que são muitas e acabam por baralhar até, por um lado, quem as aplica, e, por outro, os recetores das medidas", criticou o autarca. "Era muito mais importante que houvesse concertação e integração de meia dúzia destas medidas que fossem além do simbolismo."