"Medidas excessivas." Delegado de saúde diz que risco de contágio de alunos é baixo

O delegado de Saúde Regional de Lisboa e Vale do Tejo reuniu esta quinta-feira à tarde com pais e dirigentes da Escola Básica Roque Gameiro, na Amadora. Mário Durval afirma que são baixas as probabilidades de contágio de muitos dos alunos, mas mais vale prevenir.

"Em saúde pública tomam-se decisões que têm a ver com as probabilidades. Até diria que estamos a tomar medidas excessivas relativamente à hipótese da professora infetada", explicou à TSF Mário Durval.

Nesta altura são cerca de 150 os alunos em isolamento, bem como cinco professores e três auxiliares. Mário Durval pede aos pais que sigam as recomendações e tenham em conta que este vírus tem afetado muito pouco as crianças.

"Como fizemos agora para afastar 150 alunos tomaremos outras medidas caso se justifique. Os pais têm de estar tranquilos também por outra razão: o vírus não atinge muito as crianças", afirmou o delegado de Saúde Regional de Lisboa e Vale do Tejo.

Já Francisco Marques, diretor da escola básica, defende que, perante o caso desta professora que esteve em Itália nas férias de Carnaval, até foi além daquilo que foi recomendado pela Linha de Saúde 24.

"A professora, quando regressou de Milão, contactou a Linha de Saúde 24, perguntou quais os procedimentos a tomar e foi-lhe aconselhado que viesse trabalhar quinta e sexta-feira. Segunda-feira à tarde, ela contactou a escola a perguntar o que devia fazer e eu assumi o risco de dizer à professora para não vir trabalhar enquanto não soubesse o resultado", acrescentou Francisco Marques.