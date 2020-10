Medidas incoerentes no fim de semana? Eduardo Cabrita fala num "criterioso equilíbrio"

Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna © António Pedro Santos/Lusa

O Ministro da Administração Interna não considera que as restrições à circulação que vão ser aplicadas entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro sejam incongruentes.

Questionado sobre a decisão de encerrar cemitérios, por um lado, e a permissão de assistir a espetáculos culturais, por outro, Eduardo Cabrita rejeita que estejamos perante dois pesos e duas medidas.

"O que o Governo faz é um criterioso equilíbrio para podermos ter vida em comunidade num quadro de preocupação com a saúde pública", disse o ministro em declarações aos jornalistas.

O apelo aos cidadãos é para que fiquem em causa, exceto para deslocações essenciais, para trabalhar, ir à escola ou ir às compras, reforça Eduardo Cabrito.

O Conselho de Ministros aprovou a proibição de circulação em diferentes concelhos entre as 00h de 30 de outubro e as 6h00 do dia 3 novembro (o que inclui a noite de Halloween e os Dias de Todos os Santos e Finados).

Entre as várias exceções às restrições de circulação estão as deslocações para assistir a espetáculos culturais, se a deslocação se realizar entre concelhos limítrofes ao da residência habitual ou na mesma Área Metropolitana e desde que munidos do respetivo bilhete e o retorno à residência habitual.

