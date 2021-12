Medidas para o Natal e fim de ano. Saiba o que pode fazer

O Governo decidiu antecipar para o dia 25 de dezembro o período de contenção © Eduardo Costa/Lusa

O acesso a restaurantes, casinos e festas de passagem de ano vai exigir a realização de um teste negativo à Covid-19 com esta obrigatoriedade a abranger os dias 24, 25, 30 e 31 de dezembro e 01 de janeiro.

A medida foi anunciada esta terça-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, no final de no final da reunião extraordinária do Conselho de Ministros que aprovou medidas adicionais para conter a propagação de contágios por Covid-19.

"Para dias 24 e 25 deste mês, 30 e 31 de dezembro e 01 de janeiro passa a ser obrigatória realização e exibição de teste negativo para acesso a restaurantes, casinos e festas de passagem de ano", disse o primeiro-ministro.

O Governo decidiu esta terça-feira antecipar para o dia 25 de dezembro o período de contenção que inicialmente estava previsto começar apenas em 02 de janeiro.

É ainda passa a ser obrigatório um teste negativo para entrar em hotéis e estabelecimentos de alojamento local bem como no acesso a cerimónias familiares, como casamentos e batizados, e eventos empresariais.

Em causa estão testes PCR ou antigénio realizados em farmácia, segundo precisou o primeiro-ministro.

"Participando [nestes eventos] que seja com um teste antigénio das farmácias ou um teste PCR", disse António Costa, acentuando que o Governo optou por não impor medidas que levassem ao cancelamento das festas de passagem de ano, porque foi tido em conta o facto de haver já um conjunto de iniciativas contratadas, pagamentos efetuados, que se não pudessem agora ser realizados teriam um "impacto brutal" na vida das famílias e do ponto e vista económico.

Estão ainda proibidos ajuntamentos de mais de 10 pessoas bem como o consumo de álcool na via pública.

