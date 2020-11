Medina acusa supermercados de "aproveitamento lamentável" em momento difícil "para todos"

© Tiago Petinga/Lusa

O presidente da câmara municipal de Lisboa, Fernando Medina, acusou esta quinta-feira de "aproveitamento" as cadeias de supermercados que tinham manifestado a intenção de abrir às 06h30 nos próximos fins de semana.

O executivo municipal decidiu impedir a abertura de portas dos estabelecimentos comerciais de Lisboa antes das 08h00 nos dois próximos fins de semana, em pleno estado de emergência e de recolher obrigatório.

"Acho lamentável que tenha havido um aproveitamento por parte de cadeias comerciais para, num período tão difícil e em que se exige esforço, solidariedade e trabalho comum", tentarem contornar as regras "a coberto de que estão a prestar o melhor serviço aos clientes", disse em declarações à SIC Notícias.

Fernando Medina acusa as lojas em questão de quererem "ir buscar um pouco mais de negócio", algo que classifica de "lamentável" numa situação de "dificuldade coletiva para todos".

Sobre a decisão de impedir a abertura dos estabelecimentos comerciais antes das 8h00, o presidente da câmara de Lisboa cita uma "questão de equidade e transparência" para justificar a decisão. "Seria incompreensível que, face à natureza de um estabelecimento ter o nome de supermercado e não de mercearia, um pudesse abrir a uma hora e outro, a outra."

A decisão, reconhece, foi tomada "sem falar com ninguém", face a um anúncio de abertura às 6h30 "também unilateral".

A regra é "geral para todos os estabelecimentos que operam na cidade de Lisboa" e foi tomada perante as "intenções de vários agentes económicos".

Recolher obrigatório a partir das 13h00

Na madrugada de domingo, após uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou que a circulação estará limitada nos próximos dois fins de semana entre as 13h00 de sábado e as 05h00 de domingo e as 13h00 de domingo e as 05h00 de segunda-feira nos 121 concelhos de maior risco de contágio pelo novo coronavírus.

Segundo o decreto que regula a aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República, que entrou em vigor na segunda-feira, são permitidas as "deslocações a mercearias e supermercados e outros estabelecimentos de venda de produtos alimentares e de higiene, para pessoas e animais".

Nestes estabelecimentos, lê-se no diploma, "podem também ser adquiridos outros produtos que aí se encontrem disponíveis".

O Governo decretou também o recolher obrigatório entre as 23:00 e as 05:00 nos dias de semana, a partir de segunda-feira e até 23 de novembro, nos 121 municípios mais afetados pela pandemia.

As medidas afetam 7,1 milhões de pessoas, correspondente a 70% da população de Portugal, dado que os 121 municípios incluem todos os concelhos das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.