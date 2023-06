Medina falou com Lagarde sobre taxas de juro, novo modelo de remuneração nas USF e outros destaques TSF

O ministro das Finanças, Fernando Medina, na Comissão de Orçamento e Finanças © Tiago Petinga/Lusa

Por TSF 28 Junho, 2023 • 14:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro das Finanças, Fernando Medina, adiantou esta quarta-feira ter transmitido à presidente do Banco Central Europeu as apreensões sobre o impacto da subida das taxas de juro dado a estrutura de crédito existente em Portugal.

Durante a Comissão de Orçamento e Finanças, no Parlamento, Medina defendeu ainda que ​​​​​​​Portugal tem de "arriscar pagar melhores salários" na administração pública e nas empresas e avisou para o "número político" que o Governo se prepara para fazer com a atualização extraordinária das pensões.

Todas as Unidades de Saúde Familiar (USF) vão passar este ano a ter a remuneração dos seus profissionais associada ao desempenho, permitindo que entre 200 mil e 250 mil utentes tenham médico de família, anunciou o ministro da Saúde, Manuel Pizarro.

Ainda no setor da saúde, o Conselho das Finanças Públicas anunciou que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) registou um défice superior a 1066 milhões de euros em 2022, ano em que atingiu uma despesa de 13.168 milhões de euros.

Além disso, o SNS gastou 170 milhões de euros em 2022 com a contratação de prestadores de serviços médicos, mais 22,4% do que no ano anterior.

Em França, um jovem de 17 anos foi morto a tiro na terça-feira, em Nanterre, nos arredores de Paris, por desobedecer a ordens policiais. O caso desencadeou protestos violentos que levaram à detenção de 24 pessoa, na madrugada desta quarta-feira.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou o decreto da Assembleia da República que elimina a obrigação de afixação do dístico do seguro automóvel no vidro do carro, assim como como as coimas associadas.