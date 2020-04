Medir temperatura de funcionários seria uma "contraordenação muito grave"

"Mesmo com consentimento expresso do trabalhador, coloco alguma questão" © Carlos Barroso/Lusa

Afinal, é permitido medir a temperatura dos trabalhadores? Apesar de o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social ter afirmado em comunicado que os patrões podem medir a temperatura aos trabalhadores no atual contexto de pandemia de Covid-19, desde que não guardem os registos, o bastonário da Ordem dos Advogados assegura que as entidades empregadoras não podem fazê-lo.

O Executivo tem recebido várias perguntas relativas ao tema, e emitiu este sábado um comunicado em que argumenta que tal prática vem proteger o trabalhador e terceiros que com ele contactem. No entanto, é também o Governo que admite que haver necessidade de clarificar a lei. A questão tem gerado controvérsia, e até a Comissão Nacional de Proteção de Dados interveio para esclarecer que as empresas não podem recolher informações sobre a saúde ou sobre eventuais comportamentos de risco dos funcionários.

Para Meneses Leitão, bastonário da Ordem dos Advogados, apenas um médico pode medir a temperatura aos funcionários das empresas. "Eu vi que saiu um comunicado do Governo dizendo que seria possível medir desde que não fosse feito o registo, mas não é isso exatamente o que o Código diz. O que o Código diz é que os testes têm de ser feitos por médicos num quadro em que seja necessário - neste momento parece-me que é, devido à situação de pandemia, mas o que o empregador pode saber, para proteção dos dados pessoais do trabalhador, é se o trabalhador está ou não apto a desempenhar a atividade."

Meneses Leitão, ouvido pela jornalista Helena Vieira, explica porque discorda do Governo. 00:00 00:00

Mesmo que um médico efetue este procedimento, o clínico "não pode revelar ao empregador a temperatura corporal" do trabalhador, explica ainda à TSF o bastonário. "Até aí não se pode ir", vinca. Quanto a serem funcionários a fazer esta medição, o representante do coletivo de advogados assinala: "A ideia de ter um funcionário qualquer a verificar se o trabalhador tem 36, 37 ou 38 graus de temperatura não estaria coberta pela lei do Código do Trabalho."

Não só não estaria prevista pelas leis laborais como, defende o bastonário, "a violação destas regras constitui uma contraordenação muito grave". Questionado pela TSF sobre a possibilidade de dar consentimento à entidade empregadora para que aplique este procedimento, Meneses Leitão guarda reservas do ponto de vista legal. "Mesmo com consentimento expresso do trabalhador, coloco alguma questão relativa à limitação dos direitos de personalidade. A qualquer momento pode ser revogado esse consentimento."

Meneses Leitão fala de "sanções pesadas". 00:00 00:00

O responsável da Ordem dos Advogados considera que o segredo relativamente à situação clínica do trabalhador tem de ser protegido, apesar de constatar que as leis têm sido alteradas perante a vigência do estado de emergência. "É sempre possível instituir alguma mudança no âmbito do quadro do estado de emergência, e temos assistido a alterações legislativas a um ritmo muito intenso. Algumas surgem, depois são alteradas..."

Mas, voltando a uma situação "normal", já depois do estado de emergência, "o Código do Trabalho tem de ser respeitado, e é muito claro, sob pena de as empresas serem seriamente sancionadas". O alerta do bastonário da Ordem dos Advogados surge na sequência de o Executivo ter admitido que a medição de temperatura por parte das empresas poderia verificar-se, ainda que levantado o estado de emergência nacional.

