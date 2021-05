Megaoperação da PSP contra tráfico de droga nos distritos de Lisboa e Leiria

Operação da PSP visa combater o tráfico de droga © André Rolo/Global Imagens

A Polícia de Segurança Pública (PSP) revelou que está a levar a cabo, esta terça-feira, uma operação policial "de grande envergadura" para o combate ao tráfico de droga. Em curso estão 38 buscas domiciliárias e o cumprimento de mandados de detenção nos distritos de Lisboa (em Oeiras, Amadora e Sintra) e Leiria.

De acordo com um comunicado enviado à TSF, o "epicentro da operação" é no Alto da Loba, em Paço de Arcos, no concelho de Oeiras.

A PSP adianta ainda que a operação teve início às 7h00 desta manhã e que a mesma envolve a intervenção de vários ramos da PSP, desde a "Unidade Especial de Polícia, da investigação criminal, do trânsito, das equipas de intervenção rápida, das equipas de prevenção e reação imediata e das esquadras territoriais da Divisão Policial de Oeiras".