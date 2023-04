Pelo menos cinco detidos em megaoperação de combate ao tráfico de droga no Porto

© Pedro Granadeiro / Global Imagens (arquivo)

O Dispositivo da Polícia de Segurança Pública (PSP) do Comando Metropolitano do Porto levou a cabo esta quinta-feira uma megaoperação de combate ao tráfico de droga, com mais de 50 buscas domiciliárias e não domiciliárias.

Em comunicado enviado às redações, a PSP revela que "desencadeou uma operação policial que visou um conjunto alargado de indivíduos que de forma organizada se dedicavam ao tráfico de estupefacientes na área metropolitana do Porto".

Segundo o diretor nacional da PSP, Magina da Silva, foram detidos até ao momento cinco suspeitos. Estiveram envolvidos mais de 300 agentes da PSP "em vários pontos da cidade do Porto, Matosinhos, Gaia, Gondomar e Maia."

"Tudo indica que a operação vai ser um sucesso porque há grandes quantidades de droga, alguma dela ainda embalada", tal como terá chegado do país ou países de origem, aponta Magina da Silva.

O diretor nacional da PSP destaca os esforços das autoridades para travar "um combate sem tréguas e sem intervalos" contra o "flagelo" do tráfico de droga e o consumo de droga.

Notícia em atualização