Megaoperação investiga rede de imigração ilegal na Europa que se terá aproveitado de lei portuguesa

Está em curso esta segunda-feira uma megaoperação da Unidade de Contraterrorismo da Polícia Judiciária que visa desmantelar uma rede criminosa suspeita de trazer para a Europa milhares de migrantes em situação ilegal.

Segundo avança a CNN Portugal, mais de uma centena de inspetores da PJ levaram a cabo buscas e detenções, sobretudo na grande Lisboa, em articulação com as autoridades de vários países.

Há uma dezena de suspeitos, a maioria com origem em países do sudeste asiático, da Índia ao Paquistão, que teriam em prática um esquema que parte do aproveitamento de uma lei portuguesa.

A rede sobrecarregava deliberadamente a plataforma SAPA - o Sistema Automático de Pré-Agendamento do SEF - com milhares de requerimentos online e pedidos de entrevistas para imigrantes, que solicitam autorização de residência com base em supostos contratos de trabalho.

Durante o período em que estão em espera de entrevistas das autoridades portuguesas, os migrantes, recrutados pela rede a troco de milhares de euros, podem circular livremente pela Europa.

