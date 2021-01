Meia hora numa fila para votar em Viseu. Afluência às urnas é superior a 40%

Por José Ricardo Ferreira 17 Janeiro, 2021 • 16:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A fila é longa para se votar na cidade Viseu. É na Escola da Ribeira que quem pediu para votar antecipadamente para as eleições presidenciais o está a fazer. Em média, cada pessoa espera meia hora para exercer o seu direito de voto.

Muitos eleitores escolheram a hora de almoço para votar, na esperança que a fila fosse mais pequena, mas tal não aconteceu. A fila dava a volta ao estabelecimento de ensino, passava por cima da ponte sobre o rio Pavia, em direção à Casa da Ribeira.

"Esperei mais de meia hora para votar, não esperava que cá estivesse tanta gente", afirmou um eleitor, acrescentando que só depois de votar é que tanto ele como a mulher foram almoçar.

Algumas pessoas deslocadas da terra natal, como estudantes universitários, optaram também por recorrer ao voto antecipado. Outros fizeram-no porque "dava mais jeito". Houve mesmo quem tivesse votado este domingo com medo da "confusão" e os ajuntamentos esperados na próxima semana (dia 24 de janeiro).

Alguns eleitores ouvidos pela TSF queixaram-se da má organização do processo eleitoral, de existirem poucas mesas de votos, apenas cinco, mas também de ninguém controlar os eleitores. "Deviam cá estar as forças de segurança a controlar as pessoas, sobretudo as que depois de votar tiram logo a máscara", lamentou um eleitor.

Em todo o distrito pediram para votar antecipadamente cerca de 5 mil pessoas, cerca de metade em Viseu. Às 14h00 a afluência às urnas na cidade de Viriato era superior a 42 por cento. Para votar no concelho viseense inscreveram-se 2446 pessoas. A vice-presidente da Câmara, Conceição Azevedo, mostrou-se surpreendida com a taxa de adesão.

"A afluência é elevada. Está muita gente na fila e estou de facto surpreendida, as pessoas aproveitaram bem esta oportunidade do voto antecipado", afirmou, garantindo não se terem registado problemas na votação.

A estes votos de hoje vão juntar-se os 64 dos presos e que foram recolhidos a semana passada nas duas cadeias de Viseu. Na próxima terça e quarta-feira vão ser recolhidos os boletins de votos das pessoas que se encontram isolamento e dos utentes dos lares de idosos. Pelo menos 154 eleitores de Viseu vão votar em casa.