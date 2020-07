Melão, tomate e uva em risco de apodrecer. Máquinas foram obrigadas a parar

© Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

Melão, tomate e uva. São três dos produtos agrícolas que podem apodrecer se não forem colhidos a tempo. O alerta parte de José Eduardo Gonçalves, agricultor da zona de Elvas e dirigente associativo.

"Já começou a campanha da uva que é colhida à máquina, nomeadamente nos concelhos do Redondo e Vidigueira", exemplifica, revelando que alguns agricultores já receberam ordem parar a atividade por parte das autoridades.

Situações semelhantes já aconteceram esta segunda-feira com a colheita mecânica do tomate no Ribatejo e com o melão na zona de Elvas. "São produtos que, se não se colhem hoje, amanhã estragam-se. São produtos depreciáveis que têm de ser colhidos a tempo", insiste o dirigente, alertando que também os tratamentos fitossanitários que deviam estar a ser feitos nos pomares, olivais e amendoais estão suspensos.

Proibição do uso de máquinas agrícolas põe em risco várias culturas. Reportagem de Roberto Dores. 00:00 00:00

"São atividades que precisam de água e que não podem parar", insiste José Eduardo Gonçalves, enquanto recorre à previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que aponta para dias de calor, pelo menos, até final da semana - com temperaturas a rondar os 40 graus Celsius - para admitir ter receio que o Governo prolongue as restrições por mais dias.

"Isto é uma coisa impensável", lamenta o agricultor. "É de pessoas que eu respeito, porque são ministros deste país, mas que não têm noção do que é agricultura", sublinha. O dirigente assume que "a agricultura tem alguns equipamentos que podem causar incêndios e que devem estar proibidos, mas há outras atividades na agricultura que não podem parar", ressalva.

As únicas exceções que habilitam o uso de máquinas nos campos agrícolas são o apoio ao combate a eventuais incêndios e fornecimento de comida aos animais. Porém, já não está previsto o uso de autotanques para transporte de água que garante o abeberamento do gado, alertando os produtores que esta será a prioridade face ao intenso calor.

"Neste altura é mais importante os animais beberem água do que comerem", conclui José Eduardo Gonçalves.