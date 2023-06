Memórias de Correia de Campos: da infância ao CES, com Sócrates pelo meio

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

Foi a partir de Torredeita que António Correia de Campos falou com a TSF, a propósito do lançamento do seu primeiro livro de memórias. Chama-se "De Viseu ao II Governo de Guterres" e conta o percurso do antigo académico, ministro, eurodeputado e presidente do Conselho Económico e Social (CES), desde o seu nascimento, até aos dias de governação com António Guterres.

Correia de Campos contou alguns capítulos de uma vida marcada pela diversidade e como tudo começou: "Foi um amigo de infância que me desafiou. Participámos numas tertúlias e eu contava muitas historietas."

Correia de Campos avisa que não será fácil encontrar uma solução para as urgências e blocos de parto. 00:00 00:00

Estava dado o mote ao projeto que ganhou corpo durante o tempo livre imposto pelo confinamento da Covid-19. As memórias deram origem a dois livros. O primeiro volume é publicado esta quinta-feira com uma narrativa que tem início no dia 14 de dezembro 1942, em Torredeita, Viseu.

No segundo volume, a publicar na primavera de 2024, António Correia de Campos revisita os três anos como ministro da Saúde no governo de José Sócrates. A demissão aconteceu em 2008, depois de um caso polémico. No diário escreveu o "alívio físico que senti. A função ministerial é de uma pressão enorme".

Ex-ministro elogia Pizarro e as opções que o atual titular da pasta tem feito. 00:00 00:00

O antigo ministro diz que pesou todas as decisões com base no conhecimento científico e com coerência. Aos 80 anos, Correia de Campos continua a dedicar-se à causa pública e à terra onde nasceu e cresceu: "Durante 40 a 50 anos estive distante de Torredeita. Agora estou aqui, num terreno que comprei. É um regresso às origens".