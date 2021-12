Mendes Calado quis mostrar que não pediu a exoneração por "divergência ou animosidade"

© Rodrigo Antunes/Lusa

Por Rui Oliveira Costa 24 Dezembro, 2021 • 14:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou esta sexta-feira sobre a exoneração do almirante Mendes Calado do cargo de Chefe do Estado-Maior da Armada.

"Tive oportunidade de agradecer muito ao almirante Mendes calado, porque, não só se mostrou disponível para encurtar o mandato, como cumpriu até ao fim de uma forma muito brilhante", referiu o Presidente da República.

Questionado sobre se viu o vídeo de despedida do até então Chefe do Estado-Maior da Armada, Marcelo Rebelo de Sousa garantiu que não o viu. Ainda assim, explicou que, no seu entender, o almirante Mendes Calado "quis, como militar, marcar a posição de que não foi ele que por qualquer tipo de divergência ou animosidade tomou a iniciativa do afastamento".

Relembre-se que, na quinta-feira, o almirante Mendes Calado, num vídeo publicado no Facebook da Marinha, disse que não saia "por vontade própria".

"Foi uma honra ter sido o vosso comandante. Falta-me tempo e palavras para expressar tamanha gratidão. Deixo a Marinha não por vontade própria pois os que me conhecem não entenderiam que abandonasse o leme da nossa Marinha depois de tanto resistir ao temporal que nos assolou nos últimos tempos", afirmou.

O Presidente da República explicou ainda que "em setembro, quando se colocou a questão da substituição, foi entendido que fazia sentido esperar pelas leis orgânicas e dos três ramos". Esses documentos, segundo Marcelo Rebelo de Sousa, "estão praticamente prontos".

Marcelo Rebelo de Sousa aceitou esta quinta-feira a recomendação do Governo de exonerar o Mendes Calado do cargo de Chefe do Estado-Maior da Armada e nomear Gouveia e Melo para o substituir.