"Menina estás à janela" traz música e teatro às ruas de Faro

As vozes do grupo juvenil do coral Ossónoba projetam-se do cimo da varanda de um edifício na baixa da cidade de Faro. Cá em baixo o público segue animado e bate palmas ao ritmo das canções.

Ao longo deste sábado vários artistas de música, teatro e poesia vão fazer um percurso por várias janelas e varandas de edifícios da cidade com valor arquitetónico. " O objetivo é valorizar o património arquitetónico e a identidade cultural da região fazendo intervenções artísticas nas suas janelas", diz a professora Vera Pinheiro. O projeto leva a cabo esta ideia há 3 anos com a ajuda dos alunos do curso profissional de Organização de Eventos.

"Muitas vezes vemos quem nos visita a fotografar as janelas e achámos que era um bom palco". O projeto "Menina estás à Janela" pode ser acompanhado pelo público em todo o percurso pela cidade. Fado, teatro, música de tambores e gaita de foles, jazz, tudo se pode ver e ouvir nestas performances.

Uma animação concentrada num só dia com vários objetivos. "É animar a baixa de Faro, motivar os jovens para a nossa identidade e criar públicos", concretiza a professora.