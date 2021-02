Menor número de novos casos este ano, alerta da Proteção Civil e outros destaques TSF

Confirmaram-se, esta segunda-feira, 196 mortes e 2505 novos casos de contágio por Covid-19 em Portugal © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Confirmaram-se, esta segunda-feira, 196 novas mortes e 2505 novos casos de contágio por Covid-19 em Portugal, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde. Números que permitem ao país registar o menor número de novos casos diários desde o dia 28 de dezembro de 2020, quando se verificaram 2093.

No Hospital da Luz Lisboa, já trabalha a equipa de médicos alemães que viajou até Portugal para ajudar a fazer frente à pandemia. Em declarações à TSF, Rui Maio, diretor clínico deste hospital privado, admitiu que a equipa de médicos poderá ficar em Portugal mais tempo do que as três semanas inicialmente previstas. Tudo depende da evolução da pandemia.

Por todo o país arrancou mais uma fase de ensino à distância, para alunos do 1.º ao 12.º anos. O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, falou ao Fórum TSF e considerou que as escolas estão preparadas", mas reconheceu as "vicissitudes" das aulas a partir de casa identificadas no primeiro confinamento. Ainda assim lembrou que esta "é uma adaptação de todos para dar resposta com sensatez" ao agravamento da pandemia.

No que toca ao turismo, a agência de notação financeira DBRS Morningstar antecipou que o setor, em Portugal, acabará por recuperar totalmente, com a atratividade do país a manter-se no pós-pandemia, mas não será este ano, dada a "particularmente crítica" situação sanitária e o prolongamento das restrições.

Para os trabalhadores do turismo e não só, arrancou também esta segunda-feira um novo apoio, que vai abranger 250 mil pessoas que perderam rendimento por causa da crise. Esta ajuda chega através da Segurança Social com o objetivo de garantir que o rendimento dos beneficiários fique acima do limiar da pobreza, que está em 501,16 euros mensais.

Com um temporal previsto para as próximas 24 horas, a Proteção Civil emitiu um alerta. A partir da meia-noite desta segunda-feira e até ao meio-dia de terça-feira, espera-se chuva e vento forte, sobretudo nas regiões do Norte e Centro. Além disso está prevista queda de neve, na zona da Serra da Estrela, e agitação marítima forte, na costa ocidental.