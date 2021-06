Menores de 12 anos já não precisam de teste para voar para Portugal

© Pixabay

As crianças com menos de 12 anos que cheguem a Portugal de avião já não vão ter de fazer teste à Covid-19 a partir desta sexta-feira. Até agora essa exceção - por idade - apenas se aplicava aos bebés com menos de dois anos.

A mudança está prevista na nova resolução do Conselho de Ministros com as regras de combate à pandemia.

Além de não serem obrigados a ter teste, os menores de 12 anos que apresentem uma temperatura corporal igual ou superior a 38 graus e que realizem, por esse motivo, teste rápido de antigénio para despiste da infeção por SARS-CoV-2 não terão - ao contrário dos adultos - de aguardar em local próprio no interior do aeroporto até à notificação do resultado.

Em paralelo, a resolução em Diário da República passa ainda a aceitar a entrada em eventos culturais, desportivos ou familiares, como casamentos ou batizados, com o Certificado Digital Covid da União Europeia, como prova da vacinação ou infeção ultrapassada nos últimos meses, mesmo que a pessoa não apresente o teste obrigatório para eventos acima de determinados limites de espetadores ou participantes.

Recorde-se que a Direção-Geral da Saúde (DGS) definiu há dois dias que bastam mais de 10 pessoas num casamento, batizado ou aniversário para que todos devam ser sujeitos a testes. Para os eventos culturais e desportivos bastam mais de 1000 espetadores em ambiente aberto ou mais de 500 em ambiente fechado.