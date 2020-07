Menos 902 mil consutas hospitalares e 85.000 cirurgias até maio

A ministra da Saúde Marta Temido © LUSA

Os hospitais fizeram até maio menos 902 mil consultas e menos 85.000 cirurgias relativamente ao período homólogo, revelou a ministra da Saúde, que esta quarta-feira está a ser ouvida na Assembleia da República.



No início da audição na Comissão Parlamentar de Saúde, Marta Temido lembrou que, das 902 mil consultas hospitalares a menos, 371 mil eram primeiras consultas e sublinhou a necessidade de recuperar a atividade assistencial suspensa pela pandemia de covid-19.



A governante destacou também a necessidade de um reforço de esforços para "quebrar as cadeias de transmissão" na região de Lisboa e Vale do Tejo e analisar o que correu bem e melhorar o que correu mal e pode melhorar.



Enalteceu a boa resposta do Serviço Nacional de Saúde e dos profissionais de saúde, considerando-os "o melhor garante da satisfação das necessidades assistenciais dos portugueses".



Sobre a Linha SNS24, Marta Temido lembrou que o tempo médio de espera é hoje de 28 segundos, depois de ter chegado a 25 minutos nos primeiros meses da pandemia.



Marta Temido lembrou ainda que a covid-19 "não vai desaparecer até haver vacina ou tratamento" e que o sistema de saúde não pode responder isoladamente à pandemia.

