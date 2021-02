Menos doentes nos hospitais de Almada e Setúbal mas números continuam elevados

No Hospital de São Bernardo há um total de 199 internados, 17 dos quais em cuidados intensivos © Etienne Laurent/EPA

Os hospitais de São Bernardo (Setúbal) e Garcia de Orta (Almada) registam esta terça-feira uma pequena redução do número de doentes Covid-19, mas continuam sob forte pressão, com um total de 436 doentes internados, 46 dos quais em cuidados intensivos.

De acordo com os dados esta terça-feira divulgados, o Garcia de Orta tem 237 doentes internados com Covid-19, 192 em enfermaria, 16 em hospitalização domiciliária e 29 em cuidados intensivos.

No Hospital de São Bernardo há um total de 199 internados, 17 dos quais em cuidados intensivos. Em relação a segunda-feira, os dois hospitais têm menos 21 doentes internados, mas cada um deles mantém exatamente o mesmo número de doentes em cuidados intensivos, 29 no Garcia de Orta e 17 no Hospital de São Bernardo.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2 325 744 mortos no mundo, resultantes de mais de 106,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 14 557 pessoas dos 770 502 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

