Engenho explosivo em praia de Grândola "pode estar associado" a exercícios militares

Um engenho explosivo foi encontrado este domingo no areal de uma praia do concelho de Grândola usada para exercícios militares e já foi mobilizada a Marinha para proceder à sua detonação ou recolha, revelou o capitão do Porto de Setúbal.

Marco Serrano Augusto, que também é comandante local da Polícia Marítima, reconheceu em declarações à TSF a possibilidade de este engenho ser material deixado para trás num dos "exercícios de tiro" que costumam acontecer na Praia da Raposa, junto ao Estabelecimento Prisional de Pinheiro da Cruz, em Grândola.

À TSF, explicou que o Destacamento de Mergulhadores Sapadores da Marinha devem chegar ao local pelas 17h30 e, a partir daí, será possível perceber se será desativado ou recolhido.

"Poderão analisar e ver se o engenho está ou não relacionado com algum exercício, ou se veio só por arrasto das correntes marítimas. Mas poderá estar sempre associado porque aquela é uma zona de exercícios de tiro", assinalou.

Imagens de 2015 mostram exercícios militares conjuntos entre fuzileiros portugueses e marines dos Estados Unidos na praia da Raposa © Leonardo Negrão/Global Imagens

"Embora não seja uma praia com muita afluência, foi um pescador que terá dado pelo engenho à beira-mar e tem um perímetro de segurança só para garantir que ninguém se aproxima", sob responsabilidade da Polícia Marítima.

Em declarações anteriores à agência Lusa, já detalhara que o engenho tem cerca de 50 centímetros de comprimento e não apresenta inscrições.

*notícia atualizada às 17h34