Mergulhadores da Marinha destruíram fogo de artifício abandonado na Fonte da Telha

Mergulhadores da Marinha destruíram este sábado de manhã material de pirotecnia encontrado na Fonte da Telha, no concelho de Almada, considerado um "enorme perigo" numa praia frequentada por crianças, anunciou hoje a instituição.

A equipa de inativação de engenhos explosivos dos Mergulhadores Sapadores da Marinha foi enviada ao local depois de a Polícia Marítima da Costa da Caparica ter detetado e recolhido fogo de artificio, na praia da Fonte da Telha.

De acordo com a Marinha, tratava-se de material normalmente usado por particulares.

"Continha vários cartuchos com material de pirotecnia e terá sofrido uma falha no seu normal funcionamento, tendo sido posteriormente abandonado no areal parcialmente consumido, verificando-se ainda a existência de vários cartuchos carregados", lê-se num comunicado emitido pela Marinha.

A mesma fonte precisou que a utilização deste tipo de material, "além de obedecer a normativo legal", acarreta vários perigos e pode dar origem a ferimentos graves: "O seu abandono, num espaço público, habitualmente frequentado por crianças, é uma situação de enorme perigo".

A Marinha avisou ainda, no documento, que, quando for detetado este tipo de material abandonado, não deve ser manuseado nem removido. As autoridades devem ser imediatamente informadas ou ser feito um contacto através do número nacional de emergência 112.

Nesta ação, os mergulhadores da Marinha tiveram ainda o apoio dos Bombeiros Mistos da Amora, com uma ambulância.