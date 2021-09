Mergulhadores vão avaliar estragos no Bojador da GNR que encalhou em Carcavelos

Por Nuno Guedes 01 Setembro, 2021 • 19:24 Partilhar este artigo Facebook

O Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima vai efetuar, ainda durante esta quarta-feira, operações de mergulho na praia de Carcavelos, em Cascais, para tentar avaliar o estado da embarcação Bojador, da GNR, encalhada desde o início da tarde numa zona de rochas.

A informação é avançada num comunicado onde a Autoridade Marítima Nacional explica que está a coordenar, através do Capitão do Porto de Cascais, as operações relativas ao encalhe da megalancha da GNR.

​A informação sobre o incidente foi recebida no comando-local da Polícia Marítima de Cascais pelas 14h50, "tendo sido de imediato ativada para o local uma embarcação da Polícia Marítima e uma embarcação da Estação Salva-vidas de Cascais".

Os sete tripulantes da embarcação da GNR estão bem e há uma embarcação da Polícia Marítima e uma embarcação da Estação Salva-vidas de Cascais a garantir a segurança dos tripulantes no local.

Em paralelo, foi "ativado para o local um perito do Departamento Marítimo do Centro, pertencente à Autoridade Marítima Nacional, que se encontra neste momento a bordo da embarcação para avaliar eventuais danos".

A Autoridade Marítima Nacional adianta ainda que a" Capitania do Porto de Cascais irá colaborar com a GNR na elaboração de um plano de remoção da embarcação do local em que se encontra".

"O Capitão do Porto de Cascais está a coordenar as operações no local, estando a ser garantidas a segurança das pessoas e da navegação no local", conclui o comunicado.