Meses depois, estão definidos os contactos de alto risco para a Covid-19

Quase cinco meses depois do surgimento do primeiro caso de Covid-19 em Portugal, a 3 de março, a Direção-Geral da Saúde (DGS) acaba de publicar a primeira norma que define quais os contactos de alto e baixo risco com um doente.

A norma sobre o chamado "Rastreio de Contactos" era esperada há vários meses pelos médicos que trabalham na área, como refere à TSF a Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública.

Gustavo Tato Borges, vice-presidente da associação, adianta que a norma fazia falta: "Esperávamos esta norma da DGS desde os primórdios do início da pandemia e estamos a falar de março - a altura ideal para ter uma orientação uniforme".

O representante dos médicos refere que, "infelizmente, a norma chega com bastante tempo de atraso, mas mais vale tarde que nunca, sendo que, mais ou menos, as coisas que estão ali definidas já eram feitas de forma semelhante dentro de uma mesma região".

"A norma fazia falta para termos critérios uniformes entre todas as regiões e todas as unidades de saúde para que pessoas em situações semelhantes ficassem com ou sem vigilância das autoridades de saúde", detalha Gustavo Tato Borges.

Ainda há "omissões"

O vice-presidente da associação dos médicos de saúde pública diz que a norma traz novidades, mas ainda tem "omissões" como a falta de distinção entre quem usa ou não máscara nas pessoas que tiveram contacto com alguém que depois se percebeu que tem o novo coronavírus.

O documento da DGS define que os contactos de alto risco são aqueles que devem ficar em vigilância ativa durante 14 dias e em isolamento até ao final do período dessa mesma vigilância.

Quem são os contactos de alto risco

Em causa, por exemplo, pessoas que estiveram "frente a frente com um caso de Covid-19 a uma distância inferior a 2 metros" [não é detalhado se com ou sem máscara] "durante 15 minutos ou mais", ou pessoas com "contacto em ambiente fechado com um caso de Covid-19 (por exemplo em coabitação, sala de aula, sala de reuniões, sala de espera) durante 15 minutos ou mais".

No caso das viagens são definidas regras concretas para os contactos de alto risco nos aviões e navios, sendo que essas regras são diferentes para os outros meios de transporte.

Transportes públicos

"Em qualquer outro meio de transporte" [comboios, autocarros, etc.] é considerado um contacto de alto risco quem tenha viajado num transporte sem "boa ventilação", sem "paragens frequentes com abertura de portas" ou "sem redução da lotação máxima", numa definição que é considerada vaga e pouco clara para a Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública.

"Relativamente aos transportes públicos a norma deixa muitas dúvidas e abertura para a atuação dos médicos" pois são limites que "não são objetivos e cuja interpretação varia de pessoa para pessoa", afirma Gustavo Tato Borges.

Quem faz ou não teste? Depende...

"Não é possível fazer uma norma que se aplique claramente a todas as situações, mas seria desejável que existisse uma maior orientação para todos os médicos de saúde pública fazerem um trabalho relativamente semelhante", refere o representante dos médicos, avançado com mais um exemplo.

Com esta norma "vamos continuar a ter colegas que consideram que é importantíssimo fazer o teste no início do isolamento, outros que acham que é só no fim e outros que acham que não é necessário nunca desde que não existam sintomas" entre quem esteve em contacto com um doente com Covid-19.

