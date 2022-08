Metade da chuva normal, a contratação polémica de Medina e outros destaques TSF

© Pedro Sarmento Costa/Lusa

Desde outubro do ano passado até hoje choveu praticamente metade do que seria um ano hidrológico normal. Até agora, segundo os dados do IPMA, o ano hidrológico de 2021/2022 é o segundo mais seco desde que há registos (1931). Nos últimos 20 anos só em seis choveu o considerado normal.

João Paulo Batalha, dirigente da Associação Frente Cívica, considera que a contratação do antigo jornalista Sérgio Figueiredo para o gabinete do ministro das Finanças não passa de uma troca de favores.

Donald Trump revelou esta madrugada que o FBI estava esta segunda-feira a fazer buscas na sua propriedade imobiliária em Mar-a-Lago, um resort de luxo em Palm Beach, Flórida.

As forças armadas de Taiwan iniciaram esta terça-feira um exercício de artilharia com uso de fogo real a simular a defesa contra um eventual ataque da China. Isto depois de o Exército chinês ter anunciado que vai prolongar pelo sexto dia consecutivo os exercícios militares que está a realizar em redor a ilha.

Portugal registou este ano, até 31 de julho, 88 mortes em meio aquático, um máximo dos últimos cinco anos. Destas, 35 mortes ocorreram em mar e 31 em rios, havendo ainda oito óbitos em poços, seis em barragens e três em piscinas domésticas.

O dia 29 de junho de 2022 foi o dia mais curto na Terra desde a invenção do relógio atómico: a rotação do planeta mediu 1,59 milissegundos a menos do que o dia normal de 24 horas.

O heptacampeão do mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, revelou que não gosta de conduzir fora dos circuitos onde compete porque considera que guiar em estradas normais é "muito stressante".