Metade dos estivadores portugueses sofre assédio moral no trabalho

Os dados do inquérito mostram que mais de 80% por cento apresenta sinais preocupantes de exaustão emocional

Quarenta e nove por cento dos estivadores portugueses consideram ser alvo de assédio e a esmagadora maioria (80%) aponta o dedo às entidades patronais. "É uma resposta que pretende isolar aquele trabalhador, e o que fazem é escolher para eles os piores turnos, tratá-los mal, colocar os seus índices de produtividade à vista de toda a gente, escalá-los na pior altura de férias, no limite colocá-los na prateleira", explica Raquel Varela coordenadora do Inquérito Nacional sobre as Condições de Vida e Trabalho dos Estivadores em Portugal.

Os dados surpreenderam os investigadores, que nunca tinham encontrado um índice de assédio moral tão elevado nas várias carreiras que já analisaram. "É, de facto, um valor muito elevado e que nós na investigação empírica conseguimos explicar. Este inquérito foi realizado numa altura em que os estivadores de Leixões e da Madeira estavam a ter perseguições sindicarias e os estivadores de Lisboa estão há mais de 16 meses com salários em atraso", explica a investigadora.

Raquel Varela considera que o assédio moral se tornou numa forma de gestão, generalizada em muitos setores e que contribui para outros fatores como a exaustão emocional. Os dados do inquérito mostram que mais de 80% por cento apresenta sinais preocupantes de exaustão emocional, sendo que 25% estão em exaustão emocional extrema, devido a trabalho excessivo, trabalho por por turnos e noturno, a insegurança no emprego e o assédio moral.

O estudo revela que 19,5 % dos profissionais têm sinais críticos de cansaço e 15,6% dos profissionais estão em cansaço extremo, apresentando respostas máximas na maioria das questões. "Temos um índice do chamado burnout que é um dos mais altos de todas as categorias que temos vindo a estudar, só ultrapassado pelo pessoal de cabine da Ryanair", explica Raquel Varela.

Estes fatores aumentam a probabilidade do aparecimento de doenças cardiovasculares, que "estão intimamente relacionadas, sem qualquer sombra de dúvida, com o trabalho por turnos e ainda é mais grave em quem trabalha por turnos incertos". O excesso de trabalho traz também consequências para a vida pessoal, com 81% dos estivadores a afirmarem não terem tempo para a família ou para si e com 71% dos profissionais de estiva a não conseguirem descansar nas folgas.

A coordenadora do Inquérito Nacional sobre as Condições de Vida e Trabalho dos Estivadores em Portugal considera que as autoridades não podem ignorar os resultados deste inquérito desenvolvido entre março e junho do ano passado. "Isto tem de ser realmente enfrentado e pensado pelo conjunto do país e sobretudo pelas instituições políticas têm de atuar. Não é possível ter dos trabalhadores a dizerem-se vítima de assédio moral e que não haja uma intervenção imediata da ACT e do próprio governo que concessionou o porto de Lisboa", afirma.

Em declarações à TSF, a inspetora-geral Luísa Guimarães garante que a Autoridade para as Condições de Trabalho está atenta à situação dos estivadores e que tem acompanhado a situação junto dos portos.

"Foram ações que começaram em 2018, com uma primeira de dimensão nacional, e que se repetiram depois em 2019", relata Luísa Guimarães, que explica admite sido "detetadas especificamente na contratação a termo e trabalho independente três mil situações irregulares".

Ouça os números reportados, de acordo com Luísa Guimarães. 00:00 00:00

Mas há mais casos: "Para além das associadas ao trabalho independente e a contratação a termo, foram verificadas outras 2500 irregularidades."Para Luísa Guimarães, a questão do assédio "é uma das prioridades máximas, pela gravidade da situação".

"Tivemos uma intervenção muita significativa em vários portos", conclui.