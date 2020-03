Metade dos notários do país estão abertos, mas só para casos urgentes

© Paulo Spranger/Global Imagens

Por Carolina Rico 25 Março, 2020 • 11:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Devido à pandemia de Covid-19 estão encerrados 50% dos cartórios em todo o país, mas há cerca de 200 a funcionar.

Em declarações à TSF, o bastonário da Ordem dos Notários garante que os cartórios notariais estão a prestar todos os serviços, mas pede aos cidadãos que só recorram ao notário em situações essenciais.

Jorge Batista da Silva afirma que estão a ser realizados atos urgentes como testamentos, escrituras de compra e venda ou reconhecimento de assinaturas.

O bastonário pede ainda que todos pré-agendem o serviço através do telefone antes de sair de casa e que levem a sua própria caneta, de cor preta.

Jorge Batista deixa uma série de recomendações para quem tem de se deslocar a um notário 00:00 00:00

No site www.notarios.pt está disponível a lista de cartórios que reúnem condições para disponibilizar serviço de atendimento presencial e respetivos horários. O bastonário da Ordem dos Notários garante que está a ser preparada uma plataforma para que seja mais fácil agendar serviços.

De acordo com a Ordem dos Notários (ON), a economia do país não deve parar e os notários "vão trabalhar com os cidadãos e empresas, para assegurar que os atos legais essenciais como contratos de empréstimo e hipotecas se realizem, para desta forma evitar o estrangulamento financeiro dos empresários e das famílias".



"Os notários são também fundamentais para que a crise não se instale em setores como os do imobiliário, e vão trabalhar com o governo, com as mediadoras imobiliárias e com os bancos para desbloquear os negócios pendentes, realizar as escrituras e compra e venda e assim satisfazer os interesses dos cidadãos", adianta a ON em comunicado.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19