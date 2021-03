"Meteo Trás-os-Montes" no Facebook é um caso sério de sucesso

© Pixabay

A página "Meteo Trás-os-Montes" no Facebook nasceu há oito da paixão de Márcio Santos pela meteorologia. Hoje, dia dedicado a esta ciência em todo o mundo, regista quase 130 mil seguidores e é já uma referência em Portugal para quem procura estar atualizado sobre o tempo e fenómenos meteorológicos.

Quando, em 2013, Márcio Santos criou a "Meteo Trás-os-Montes" estava longe de imaginar o sucesso que iria alcançar. O que pretendia este natural de Paradela de Monforte, concelho de Chaves, então com 27 anos, era tornar pública a sua paixão pela Meteorologia.

Começou a cultivar o gosto ainda em criança, à base de imensas horas a ler livros das bibliotecas itinerantes da Gulbenkian que passavam na aldeia, dos boletins meteorológicos que viu na televisão, portuguesa e espanhola, e, mais tarde, na grande janela para o mundo que é a Internet.

Márcio já se dava por satisfeito em ter "os familiares e amigos" a acompanhar as suas publicações. Só que "a página foi tendo um crescimento exponencial muito rápido", que não ficou circunscrito à região transmontana. Atualmente tem seguidores "de Norte a Sul, nas ilhas e até no estrangeiro, principalmente entre a comunidade emigrante".

Márcio Santos é gestor bancário, vive no concelho de Cascais, e a meteorologia é apenas um hobby. À medida que o número de seguidores foi aumentando, a responsabilidade cresceu na mesma proporção. Por isso, dentro da sua disponibilidade, sempre tentou "não deixar sem informação os milhares de seguidores".

O que, inicialmente, era uma página de Facebook com informação para a comunidade, rapidamente se tornou também recetora de relatos, fotografias e vídeos sobre fenómenos meteorológicos localizados. Esta interação contribuiu para a "referência" que é hoje. Márcio Santos recebe dos seguidores "registos fidedignos que permitem acompanhar em tempo real aquilo que se passa no país".

Márcio dá o exemplo dos nevões, no inverno: "Conseguimos saber na hora onde está a nevar e se há problemas nas estradas". Com as trovoadas no verão a situação é semelhante. "Por muito localizadas que sejam, recebemos informação, por exemplo, de um local onde não choveu nada e de outro ao lado onde houve danos nas culturas agrícolas ou inundações".

Para gerir um caudal informativo cada vez maior, Márcio Santos tem, atualmente, o apoio de outros entusiastas da Meteorologia e com projetos próprios. É o caso de Tiago Gonçalves, do "Meteo do Barroso" e de Miguel Moura, que tem o "Meteo Montalegre", bem como dos fotógrafos Miguel Carvalho e Gonçalo Poço.

Com tantos seguidores, Márcio Santos já foi desafiado a transformar a "Meteo Trás-os-Montes" numa página comercial. Mas, por enquanto, vai continuar a manter o mesmo registo, livre de quaisquer interesses que não sejam os de fornecer informação meteorológica credível.