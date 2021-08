Metro de Lisboa autorizado a iniciar trabalhos para ligação entre Odivelas e Loures

© Orlando Almeida / Global Imagens

Por Lusa 02 Agosto, 2021 • 12:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Metropolitano de Lisboa está autorizado a iniciar os trabalhos para a construção do metro ligeiro de superfície que ligará Odivelas a Loures, contemplado com 250 milhões de euros no Plano de Recuperação e Resiliência, anunciou esta segunda-feira a empresa.

O diploma que altera o quadro jurídico da concessão do metropolitano na cidade de Lisboa e concelhos limítrofes foi publicado na sexta-feira no Diário da República e "delega no Metropolitano de Lisboa uma nova missão de assegurar a construção, instalação, renovação, manutenção e gestão das infraestruturas para o serviço público de transporte de passageiros através da linha de metro ligeiro de superfície que ligará Odivelas a Loures", destacou a empresa, numa nota.

A concessão atribuída ao Metro prevê "as expansões da rede de metropolitano de Lisboa que sejam ou venham a ser realizadas através de sistemas de transporte coletivo em sítio próprio de elevada capacidade, designadamente na modalidade de metro ligeiro de superfície", acrescentou.

Em 05 de julho, o Metro e as Câmaras de Loures e de Odivelas assinaram um protocolo para o desenvolvimento de uma rede de transporte coletivo em sítio próprio (TCSP) para a construção de um metro ligeiro de superfície que ligará os concelhos de Loures e Odivelas, a partir da estação do Metropolitano em Odivelas.

Este protocolo atribui ao Metro de Lisboa a tarefa de desenvolver os estudos prévios, a avaliação da viabilidade e a conceção desse projeto.

O novo metro ligeiro de superfície está previsto no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com um investimento de 250 milhões de euros.