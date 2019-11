© Orlando Almeida/Global Imagens

Por TSF 12 Novembro, 2019 • 18:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A circulação na linha amarela do metro de Lisboa está interrompida desde as 17h08 desta terça-feira, devido a uma avaria do comboio entre a estação da Cidade Universitária e o Campo Grande. O metropolitano de Lisboa adianta, no site, que não é possível prever quanto tempo vai durar a interrupção, mas admite que pode ser prolongada.

Pub Pub

As informações recolhidas pela TSF indicam que as pessoas estão a ser retiradas.